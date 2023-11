À quoi sert un scanner des sinus ? Et comment se déroule cet examen ?

Vous vous apprêtez à passer un scanner des sinus ? Rassurez-vous, cet examen d’imagerie médicale est tout à fait indolore, très rapide et très peu risqué. Indications, précautions, déroulé… On fait le point avec le Pr Justin Michel, médecin ORL et chirurgien cervico-facial.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/examens-medicau...