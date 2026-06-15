Accueil personnel, dîner au château, feu d'artifice: du G7 à Versailles, Emmanuel Macron joue la carte de la "séduction" avec Donald Trump





https://www.bfmtv.com/politique/elysee/accueil-per... Ce lundi 15 juin 2026, à Évian (Haute-Savoie), s'ouvre la réunion des chefs d’État des Sept (Allemagne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, France, Italie et Japon). L'imprévisible président américain y est évidemment attendu, avant d'être reçu en grande pompe au château de Versailles, sous couvert de fêter les 250 ans de l'indépendance américaine.https://www.bfmtv.com/politique/elysee/accueil-per...