Addiction au sexe, comment la surmonter ?

L'addiction au sexe renvoie aux notions de sexualité "normale" et de sexualité "pathologique". Où s'arrête le goût prononcé pour le sexe et où commencent l'hypersexualité et sa spirale addictive ? Quelles sont les conséquences d'une dépendance sexuelle ? Le point avec Corine Poiret, sexologue.

