Adèle Exarchopoulos : ce détail irrésistible et tendance sur sa robe

Elle fait incontestablement partie des actrices françaises qui ont le style vestimentaire le plus abouti. Mais Adèle Exarchopoulos n'est pas du genre à se limiter à un seul univers mode. Non, tantôt très tendance en Fendi, tantôt beaucoup plus chic a...