Adolescent blessé à l'œil à Bobigny: un policier "a tiré son LBD en direction du jeune homme" affirme le député LFI Aly Diouara









Source : Un adolescent de 13 ans a définitivement perdu l'usage de son œil droit après avoir reçu un projectile en marge des festivités liées à la Ligue des Champions samedi 30 mai dans la soirée. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête et saisi l’IGPN.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-adolescent-b...