Affaire Lyhanna : "Je suis totalement en désaccord" avec le ministre de la Justice, déclar e Yaël Braun-Pivet sur la question des moyens

En pleine affaire Lyhanna, qui a soulevé les défaillances du système judiciaire, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, assure qu'il n'y a pas de problème de moyens.