Affaire Lyhanna: dans une lettre manuscrite, Gérald Darmanin rappelle les magistrats à leur "responsabilité"









Source : Dans une lettre adressée ce lundi aux magistrats, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin est revenue sur l'affaire Lyhanna et les dysfonctionnements qu'elle a soulevé. Il a rappelé que son rôle en tant que garde des Sceaux est notamment "d'établir des responsabilités".Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/affai...