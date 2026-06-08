Affaire Lyhanna : le président de la Conférence nationale des procureurs déplore que le gouvernement « jette en pâture » les magistrats

« La colère est souvent mauvaise conseillère. » Frédéric Chevallier, procureur de la République de Chartres et président de la conférence nationale des procureurs de la République, a regretté lundi 8 juin sur RMC que les magistrats du parquet soient « jetés en pâture » à la suite de l’affaire Lyhanna.Alors que le ministre de la justice, Gérald Darmanin, reçoit lundi matin à la chancellerie les procureurs généraux – représentants du ministère public au sein des 36 cours d’appel de France – pour une « réunion de travail », le procureur de Chartres a appelé à laisser du temps à l’enquête : « Je veux comprendre ce qu’il s’est passé, je n’en sais rien », a-t-il lancé. « On n’a pas quinze jours devant nous, pour que l’enquête administrative se fasse ? Peut-on prendre le temps de la compréhension de tout ça ? », a-t-il plaidé.