Affaire libyenne : la condamnation de Nicolas Sarkozy, « l’instigateur » d’une association de malfaiteurs, de nouveau requise en appel





Source : Le réquisitoire, prévu pour durer jusqu’à mercredi 13 mai, a commencé lundi 11 devant la cour d’appel de Paris. Au premier jour, l’avocat général a décrit les ressorts d’une entente entre amis fidèles, élargie aux intermédiaires Ziad Takieddine et Alexandre Djouhri.Source : https://www.lemonde.fr/societe/article/2026/05/11/...