Affiche de campagne de Marine Le Pen: "Ce n'est qu'un hommage fait par l'extrême droite à la Macronie", selon Danièle Obono, députée "La France insoumise" de Paris
Ibrahima Ndiaye
Marine Le Pen a été condamnée à trois ans de prison dont un an ferme sous bracelet électronique lors du procès en appel des assistants parlementaires d'eurodéputés du Front national. Elle a aussi écopé de 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. Une peine d'inéligibilité déjà effectuée.
https://www.bfmtv.com/politique/elections/video-af...
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