Affrontements au Soudan : les Etats-Unis annoncent un cessez-le-feu de 72 heures entre l'armée et les paramilitaires

La France a annoncé la fermeture de son ambassade à Khartoum. Le pays, où l'armée affronte un groupe paramilitaire depuis plus d'une semaine, est au bord du "précipice" selon l'ONU.

Une lueur d'espoir après plus d'une semaine d'affrontements meurtriers ? "L'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans tout le pays à compter de minuit le 24 avril, devant durer 72 heures", a annoncé le chef de la diplomatie des Etats-Unis, Anthony Blinken, lundi 23 avril, à deux heures de l'échéance.Depuis le 15 avril, des combats opposent l'armée régulière, soutien du général Abdel Fattah al-Burhane qui dirige le pays, aux Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, faisant plus de 400 morts. Les belligérants se sont engagés à travailler "à une cessation permanente des hostilités", assure le secrétaire d'Etat américain sur Twitter. Un peu plus tôt, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avait réclamé une trève pour "éloigner le Soudan du précipice" et éviter une extension du conflit aux pays voisins.