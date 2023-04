Afrique du Sud : Oscar Pistorius n’a pas bénéficié d’une libération conditionnelle

L’athlète devra rester en prison au moins un an et quatre mois de plus, après qu’il a été décidé qu’il n’avait pas purgé la « période de détention minimale ».Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/03/31/...