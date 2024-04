Afrique du Sud : plongée dans le canyon de la Blyde River, le troisième plus grand au monde

Avec ses 26 kilomètres de roches et de forêts, et ses gorges atteignant les 750 mètres de profondeur, le canyon de la Blyde River en Afrique du Sud captive les touristes. Chaque année, plus d'un million de visiteurs viennent l'admirer.