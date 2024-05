Aidant familial : quelles solutions pour vous aider ?

Entre 9 et 11 millions de personnes, surtout des femmes, assistent au quotidien un proche malade, en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Une charge source de fatigue et de stress, surtout si la personne aidée habite au domicile de l'aidant. Tour d'horizon non exhaustif des solutions d’aides ou de répit aux aidants, qu'il s'agisse de groupes de parole, de formations, du congé de proche aidant…

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/droits-demarche...