AirFryer : les friteuses sans huile sont-elles vraiment sans danger pour notre santé ?

Les friteuses à air chaud, aussi appelées friteuses sans huile ou Airfryer, équipent de nombreux foyers en raison de leur praticité. Mais de plus en plus de consommateurs s’interrogent sur leur innocuité et une vague de vidéos dénonce aujourd’hui leur potentiel cancérigène… Qu’en est-il vraiment ? On fait le point avec Xavier Coumoul, professeur de biologie et de toxicologie à l’Université Paris Cité.

