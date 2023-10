Albane : "J'ai fait un AVC à 42 ans"

AVC - 3 lettres pour dire Accident Vasculaire Cérébral. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir peur de l'AVC, et pour cause : il peut arriver sans crier gare, et même s'il y a des facteurs de risque certains, les personnes en parfaite santé ne sont pas épargnées. Ce fut le cas d'Albane qui - à 42 ans - a été "foudroyée" un lundi matin alors qu'elle se préparait avant de déposer ses enfants à l'école. Que ressent-on quand on fait un AVC ? Quels ont été les premiers secours ? Comment récupè...



