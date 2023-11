Alcool et grippe : bon ou mauvais match ?

Un petit grog pour se redonner de la force et tuer les microbes : mythe ou réalité ? Quand certains prônent une petite dose d'alcool fort pour combattre l'infection, d'autres mettent en garde contre ses méfaits pour l'organisme déjà affaibli par le virus. Les Dr Pierre Boucher et Richard Haddad, médecins généralistes, nous aident à y voir plus clair !

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...