Algérie : Emmanuel Macron espère encore obtenir une réconciliation entre Paris et Alger avant la fin de son mandat





Source : Le chef de l’Etat, qui avait commencé son premier quinquennat en misant sur un apaisement des mémoires, voit la relation bilatérale plongée dans sa crise la plus virulente depuis 1962. Un échec auquel il refuse de se résigner, à un an de son départ de l’Elysée.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/05/...