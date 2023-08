Algérie : l'oasis de Djanet et le parc du Tassili n'Ajjer attirent de plus en plus de touristes





Source : Les visiteurs étrangers, qui peuvent obtenir un visa à leur arrivée en Algérie, sont désormais nombreux à visiter l'oasis de Djanet et le parc du Tassili n'Ajjer, classé par l'Unesco. Les deux sites sont situés dans le sud-est du pays.Source : https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/alg...