Alimentation cardiovasculaire : que manger pour protéger son cœur ?

Ibrahima Ndiaye

Près d'un français sur quatre présente un trouble cardiovasculaire ou est traité pour un facteur de risque. Un des meilleurs outils de prévention ? L'alimentation ! Adopter une alimentation cardioprotectrice permettrait aux personnes les plus à risque de réduire de presque un tiers le risque d'accident cardiaque majeur ! Explications de Raphaël Gruman, diététicien nutritionniste à Paris.