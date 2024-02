Alimentation : les Français devraient diviser par deux leur consommation de viande, selon une étude

D'après une étude du réseau Action Climat et de la Société française de nutrition, publiée mardi 20 février, les Français devraient réduire de moitié leur consommation de viande, qui est actuellement de 85 kg par an et par personne.Source : https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/ali...