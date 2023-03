Allergie au pollen d’arbre : quels sont les arbres les plus à risque ?

Bouleaux, charmes, aulnes, noisetiers, cyprès… Ces arbres ont un potentiel allergisant plus élevé que la moyenne. Autrement dit, leur pollen provoque des symptômes allergiques chez de nombreuses personnes. Quand sévit-il ? Et quels symptômes peut-il induire ? On fait le point.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/allerg...