"Alors que les besoins ont explosé, les financements ont été réduits" : les crises au Soudan, en RDC et en Colombie sont "les plus négligées" au monde, selon une ONG





Source : La liste du Conseil norvégien pour les réfugiés est fondée sur trois critères : le manque de financements humanitaires, de couverture médiatique et de volonté politique de la communauté internationale. La liste des "crises les plus négligées" comprend aussi le Yémen, l'Afghanistan, le Honduras, l'Equateur, le Cameroun, le Nigeria et le Mozambique.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/alors-que-les-beso...