Alzheimer : le fromage est-il vraiment conseillé ?

Une étude suédoise suggère qu’une consommation accrue de fromages riches en graisses serait associée à un risque plus faible de démence. Plutôt une bonne nouvelle pour les Français… mais qu’en est-il réellement ? Éclairage avec Philippe Amouyel, professeur de santé publique au Centre hospitalier universitaire de Lille, directeur général de la Fondation Alzheimer et auteur du Guide anti-Alzheimer : les secrets d’un cerveau en pleine forme.