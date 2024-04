Alzheimer : quels sont les premiers signes de la maladie ?

La maladie d’Alzheimer est une démence sénile, caractérisée par des pertes de mémoire, des troubles de jugement, des changements d’humeur et de comportement. Le rôle de l’entourage est essentiel dans la détection de cette maladie : il est donc important de savoir en repérer les signes annonciateurs. On fait le point avec la Dre Maï Panchal, directrice générale et scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer.

