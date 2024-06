Angelina Jolie et sa fille Vivienne en tenues décontractées pour une virée shopping mère-fille

Alors qu'elles prenaient la pose en looks assortis aux Tony Awards le 16 juin dernier, Angelina Jolie et sa fille Vivienne sont de nouveau apparues côte à côte dans les rues de New York ce samedi 22 juin. C'est cette fois lors d'une journée shopping ...