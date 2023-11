Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Demi Moore… le somptueux tapis rouge des CFDA Fashion Awards

Fondé en 1962, le Council of Fashion Designers of America, soit CFDA (Conseil des créateurs de mode américaine, en français) est une association à but non lucratif qui a pour vocation de promouvoir la mode comme une branche de l'art mais aussi de la ...