Annonces de Sébastien Lecornu: “C’est tout à fait insuffisant, il y a beaucoup plus de trois millions de personnes qui vivent le désastre de cette explosion des prix”, dénonce Philippe Brun, député PS de l’Eure





https://www.bfmtv.com/politique/video-annonces-de-... Philippe Brun, député PS de l'Eure et vice-président de la commission des finances, était invité sur le plateau de BFMTV. Il a notamment réagi aux annonces de Sébastien Lecornu concernant le prix des carburants.https://www.bfmtv.com/politique/video-annonces-de-...