Annonces de Sébastien Lecornu: “C’est tout à fait insuffisant, il y a beaucoup plus de trois millions de personnes qui vivent le désastre de cette explosion des prix”, dénonce Philippe Brun, député PS de l’Eure
Philippe Brun, député PS de l'Eure et vice-président de la commission des finances, était invité sur le plateau de BFMTV. Il a notamment réagi aux annonces de Sébastien Lecornu concernant le prix des carburants.
https://www.bfmtv.com/politique/video-annonces-de-...
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