Après les accusations d'ingérences, Xavier Bertrand suggère de boycotter la COP29 en Azerbaïdjan

Les autorités françaises ont détecté sur X et Facebook une "propagation massive et coordonnée" de contenus accusant la police française de tirer sur des manifestants indépendantistes en Nouvelle-Calédonie et ont relié ces contenus à des "acteurs azerbaïdjanais".Source : https://www.francetvinfo.fr/france/nouvelle-caledo...