Arnaud Montebourg interroge Jean-Philippe Tanguy, député RN, sur le programme économique du RN
Ibrahima Ndiaye
Arnaud Montebourg intervient chaque vendredi aux côtés de Paola Puerari pour livrer son analyse sur les grands enjeux économiques et géostratégiques, notamment en termes de souveraineté industrielle & énergétique de la France et de l’Union Européenne, au cœur de L’actualité.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...
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