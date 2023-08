Au Caire, une climatisation réservée aux plus aisés et toujours plus coûteuse





Source : Alors que les températures peuvent dépasser les 40 °C, seule une minorité des foyers urbains en Egypte dispose d’air conditionné. La hausse de la consommation électrique liée à la chaleur entraîne des coupures de courant.Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/08/20/...