Au Burkina Faso, près de 700 associations et ONG suspendues ou dissoutes par la junte au pouvoir





Source : En l’espace de trois semaines, des centaines d’organisations apolitiques en tous genres ont été ciblées par des arrêtés. Si les autorités invoquent des raisons de non-conformité administrative, les défenseurs des droits humains y voient un énième signe de répression de la société civile.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/08/...