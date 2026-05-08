Au Burkina Faso, près de 700 associations et ONG suspendues ou dissoutes par la junte au pouvoir
En l’espace de trois semaines, des centaines d’organisations apolitiques en tous genres ont été ciblées par des arrêtés. Si les autorités invoquent des raisons de non-conformité administrative, les défenseurs des droits humains y voient un énième signe de répression de la société civile.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/08/...
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