Au Cameroun, le poivre de Penja est devenu un grand cru qui s'exporte à l'international





Source : Le "13 Heures découverte" fait cap sur le Cameroun pour vous livrer les secrets d'une épice rare : le poivre de Penja. Plus qu’un simple condiment, il incarne un patrimoine culturel et un savoir-faire ancestral. Il est aussi le premier produit à bénéficier du label IGP, Indication géographique protégée, sur le continent africain.Source : https://www.franceinfo.fr/culture/cuisine-et-gastr...