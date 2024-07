Au Gabon, la « ntcham » sort de prison : la sélection musicale du « Monde Afrique » #195

Issu d’une danse née en milieu carcéral, ce genre qui emprunte au rap et à l’afrobeats est de plus en plus populaire dans le pays d’Afrique centrale.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/07/05/...