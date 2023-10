Au Liberia, George Weah et Joseph Boakai se préparent à un second tour serré

Un peu plus de 7 000 voix ont séparé le chef de l’Etat sortant et l’ancien vice-président d’Ellen Johnson Sirleaf lors du premier tour. Le second tour est prévu le 7 novembre.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/10/20/...