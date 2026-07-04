Au Mali, des attaques menées par des djihadistes et leurs alliés dans plusieurs localités et contre une prison
Ibrahima Ndiaye
Ces événements surviennent plus de deux mois après des attaques d’ampleur menées par le Groupe de soutien de l’islam et des musulmans. Celles-ci avaient considérablement affaibli la junte au pouvoir à Bamako, notamment avec la mort du ministre de la défense.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/07/04/...
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