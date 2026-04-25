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Au Mali, des groupes djihadistes mènent une série d’attaques coordonnées contre le pouvoir, près de Bamako et dans plusieurs villes

Les djihadistes du Groupe de soutien de l’islam et des musulmans, affiliés à Al-Qaida, ont revendiqué une série d’attaques menées avec les rebelles touareg maliens du Front de libération de l’Azawad. Ils affirment avoir pris le contrôle de la ville-clé de Kidal, dans le nord du pays.

Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...


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