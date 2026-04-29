Au Mali, djihadistes et indépendantistes accentuent la pression sur la junte : « A partir d’aujourd’hui, nous bloquons Bamako »





Source : Les djihadistes du Groupe de soutien de l’islam et des musulmans (GSIM) ont annoncé, mardi, le siège total de la capitale. Au nord, au moins cinq localités sont tombées aux mains des assaillants. « La situation est maîtrisée », a assuré, de son côté, le président, Assimi Goïta.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/29/...