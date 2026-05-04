Au Mali, la junte et son allié russe perdent du terrain dans le Nord





Source : Après avoir quitté la ville de Kidal au début de l’offensive indépendantiste et djihadiste le 26 avril, puis Tessalit, le 1er mai, des troupes ont entamé un retrait de leur base d’Aguelhok. Leur objectif, selon des sources militaires françaises, serait de concentrer leurs forces dans le centre et le sud du pays.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...