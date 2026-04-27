Au Mali, la junte plus fragilisée que jamais alors que les assaillants négocient avec les forces russes





Source : La situation restait très instable au Mali après des attaques d’une ampleur sans précédent menées par les djihadistes du GSIM alliés aux indépendantistes du Nord, samedi, sur plusieurs villes dont Bamako. Le numéro deux de la junte, homme-clé de l’alliance avec la Russie, a été tué.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/27/...