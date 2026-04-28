Au Mali, le chef de la junte assure que « la situation est maîtrisée », après une offensive touareg et djihadiste qui a tué au moins 23 personnes samedi à Kati, près de Bamako





Source : C’est la première apparition d’Assimi Goïta depuis les attaques coordonnées lancées samedi par des djihadistes, alliés à la rébellion indépendantiste touareg, contre des positions stratégiques de la junte.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/28/...