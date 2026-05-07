Au Mali, plus de 30 morts dans deux attaques dans le centre du pays revendiquées par les djihadistes du GSIM
Cette tuerie survient après les attaques coordonnées menées les 25 et 26 avril par le GSIM, allié à Al-Qaida, et la rébellion du Front de libération de l’Azawad (FLA), à dominante touareg, contre des positions stratégiques de la junte dans plusieurs localités, dont la capitale, Bamako.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/07/...
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