Au Mali, plus de 30 morts dans deux attaques dans le centre du pays revendiquées par les djihadistes du GSIM





Source : Cette tuerie survient après les attaques coordonnées menées les 25 et 26 avril par le GSIM, allié à Al-Qaida, et la rébellion du Front de libération de l’Azawad (FLA), à dominante touareg, contre des positions stratégiques de la junte dans plusieurs localités, dont la capitale, Bamako.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/07/...