Au Maroc, entre Mohammed VI et son fils, « la transition n’a pas commencé, même si elle est dans toutes les têtes » : extraits du livre-enquête « Le Roman d’un roi »





Source : Dans un ouvrage sur le roi du Maroc, à paraître le 6 mai chez Grasset, les journalistes du « Monde » Christophe Ayad et Frédéric Bobin ont enrichi et actualisé une série d’articles parue à l’été 2025 consacrée à ce monarque secret et paradoxal.Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/05/05/au...