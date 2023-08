Au Maroc, l’accident d’un minibus qui a chuté dans un ravin fait vingt-quatre morts

Le minibus s’est renversé dimanche matin dans un virage sur une route de montagne. Les routes au Maroc, et plus généralement dans les pays du Maghreb, sont réputées dangereuses, et les accidents y sont fréquents.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/06/...