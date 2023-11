Au Maroc, plus de deux mois après le séisme : « On ne sait pas comment on va passer l’hiver sous ces tentes »





Source : Alors que les températures continuent de descendre et que beaucoup de sinistrés vivent dans une grande précarité, les aides promises par l’Etat commencent à être distribuées.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/20/...