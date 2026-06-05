Au Niger, quarante-neuf personnes meurent de soif après la panne de leur camion





Source : Les ressortissants nigériens « privés d’eau et incapables de réparer le véhicule » se sont retrouvés piégés dans le désert à l’ouest d’Assamaka. Deux personnes ont survécu ayant parcouru plus de cinquante kilomètres avant d’atteindre une mare « puis de rejoindre Assamaka où ils ont pu donner l’alerte »Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/05/...