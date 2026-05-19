Au Nigeria, 175 membres de l’Etat islamique tués dans les frappes aériennes conjointes avec les Etats-Unis





Source : Depuis plusieurs mois, une recrudescence d’attaques meurtrières par des groupes djihadistes a conduit le président nigérian, Bola Tinubu, à décréter en novembre 2025 un état d’urgence sécuritaire, et le président américain, Donald Trump, à menacer le pays d’une intervention militaire.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/19/...