Au Nigeria, une quarantaine de personnes tuées par des hommes armés lors d'une embuscade





Source : La moitié nord de la nation la plus peuplée d'Afrique est en proie de tels drames depuis plusieurs mois. Des bandes armées, localement appelées "bandits", pillent les villages et kidnappent et terrorisent les habitants, dans une zone où sont par ailleurs présents des groupes jihadistes.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/nigeria/au...