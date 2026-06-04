Au Rwanda, le fléau des glissements de terrain : « Ici, la terre donne et reprend »





Source : Collines aux pentes fortes, intensification des épisodes de pluie et sols fragilisés par l’exploitation agricole : dans ce pays d’Afrique centrale, toutes les conditions sont réunies pour que la terre se dérobe. Chaque année, les effondrements emportent des millions d’hectares de terrains et des dizaines de vies humaines.Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/06/04/...