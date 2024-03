Au Rwanda, le parti au pouvoir désigne Paul Kagame comme candidat à la présidentielle

Paul Kamage, 66 ans, dirige le Rwanda d’une main de fer depuis le milieu des années 1990 et a remporté la présidence, à chaque fois avec plus de 90 % des voix, lors des élections de 2003, de 2010 et de 2017.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/03/09/...